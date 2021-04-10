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Энгельсское соединение российской дальней авиации начало сдавать зачеты за зимний период обучения, сообщает пресс-служба главного военного ведомства РФ. В учениях задействованы бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также бронеавтомобили и широкий спектр специальной техники.

Сообщается, что инженеры и техники в ходе маневров будут отрабатывать подготовку самолетов дальней авиации к вылетам. Летчики же сдадут зачеты по выполнению специально подготовленных пилотных заданий.

Напомним, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что по всей стране пройдет более 4000 учений, призванных оценить навыки и знания военнослужащих, полученных за зимний период обучения. Именно в ходе этих маневров Россия перемещает войска по территории государства, что пугает Запад и Украину. Однако РФ не собирается ни на кого нападать, а просто проверяет обороноспособность своей армии.

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