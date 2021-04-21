Российский президент Владимир Путин занимался подготовкой к ежегодному посланию к Федеральному собранию, поэтому вряд ли успел ознакомиться с идеей украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече «в любой точке Донбасса», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что текст видеоролика, записанного Зеленским, оперативно доставили президенту. Однако глава государства всю ночь работал над текстом послания, поэтому мог просто не успеть изучить предложения украинского лидера.

По словам Пескова, у Владимира Путина намечен целый ряд других мероприятий на среду, поэтому высока вероятность того, что он так и не успеет сегодня рассмотреть переданный документ. Однако рано или поздно глава государства все равно до него доберется, и тогда можно будет получить его комментарии.