Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава немецкого оборонного ведомства, заявила, что РФ собирается осуществить провокацию на российско-украинской границе.

Согласно ее словам, Россия сейчас пытается спровоцировать Украину на ответную реакцию. Она добавила, что ни Киев, ни Берлин не собираются принимать участие «в этой игре». Глава Минобороны ФРГ также выразила надежду на то, что в регионе не произойдет дальнейшей эскалации возникшего конфликта.

В СМИ отмечают, что страны Запада начали все чаще выражать беспокойство по поводу того, что Россия якобы усиливает «агрессивные действия» в отношении Украины. Они обвиняют ее в увеличение военного присутствия возле украинских границ.