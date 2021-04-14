читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава немецкого оборонного ведомства, заявила, что РФ собирается осуществить провокацию на российско-украинской границе.

Согласно ее словам, Россия сейчас пытается спровоцировать Украину на ответную реакцию. Она добавила, что ни Киев, ни Берлин не собираются принимать участие «в этой игре». Глава Минобороны ФРГ также выразила надежду на то, что в регионе не произойдет дальнейшей эскалации возникшего конфликта.

В СМИ отмечают, что страны Запада начали все чаще выражать беспокойство по поводу того, что Россия якобы усиливает «агрессивные действия» в отношении Украины. Они обвиняют ее в увеличение военного присутствия возле украинских границ.

Вам может понравиться

Блогер Илья Варламов назвал 10 основных проблем Уфы

Урбанист и блогер Илья Варламов рассказал о десяти главных проблемах в Уфе. Так, он отметил, что в центре Уфы ограничено движение. Произошло это из-за ограниченности рельефа, а также формы города
  • Анна
  • 13.04.2021
  • читать 1 минуту

Песков заявил, что от Зеленского не поступало запроса на разговор с Путиным

Дмитрий Песков высказался насчёт информации о том, что Киев запросил Москву о проведении переговоров. Ранее 12 апреля эту информацию озвучили украинские СМИ, ссылаясь на Юлию Мендель – пресс-секретаря главы Украины
  • Анна
  • 12.04.2021
  • читать 1 минуту

Издание The National Interest рассказало о ржавеющих межконтинентальных ракетах США

Американские специалисты раскритиковали собственные межконтинентальные баллистические ракеты. Статья была опубликована изданием The National Interest. Автор статьи указывает на то, что США может «застрять» с устаревшей технологией, которой уже около 50-ти
  • Анна
  • 11.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – ясно, до 2 °C | Королев: погода, 14 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |