читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор одной из школ Ахтубинска, что в Астраханской области, стала фигурантом уголовного дела по факту мошенничества. Информацию об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие полагает, что директор оформила для работы в школе свою знакомую, которая якобы должна была исполнять функции преподавателя технологии. На самом же деле на работу новый педагог не выходила, хотя зарплата на нее начислялась исправно. После получения «заработанных» ста тысяч рублей она передала их директору. Которая использовала средства на собственные цели.

Подробности станут известны после расследования, которое призвано собрать доказательную базу для передачи дела в суд.

Вам может понравиться

Белорусские ПВО на заметили в своем воздушном пространстве беспилотник НАТО

Портал Avia.Pro со ссылкой на главное военное ведомство Беларуси рассказал о натовском беспилотном аппарате, который беспрепятственно проник на территорию страны. И это несмотря на то, что белорусские ПВО еще с

Норвежский эксперт пояснил, почему Россия не применит “Посейдон” для удара по США

Ядерные подводные беспилотники «Посейдон» станут для России лишь оружием сдерживания и не будут задействоваться для удара по прибрежным американским городам, уверен аналитик Якуб Годзимирский. В норвежском издании Nettavisen он написал,

Оппозиционный YouTube-блогер убит в Ивановской области

В управлении СК РФ по Ивановской области сообщили об убийстве Сергея Голякина, автора оппозиционного видеоканала на YouTube, в Шуйском районе. Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в среду, 14 апреля,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 17 апреля – дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |