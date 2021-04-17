Директор одной из школ Ахтубинска, что в Астраханской области, стала фигурантом уголовного дела по факту мошенничества. Информацию об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие полагает, что директор оформила для работы в школе свою знакомую, которая якобы должна была исполнять функции преподавателя технологии. На самом же деле на работу новый педагог не выходила, хотя зарплата на нее начислялась исправно. После получения «заработанных» ста тысяч рублей она передала их директору. Которая использовала средства на собственные цели.

Подробности станут известны после расследования, которое призвано собрать доказательную базу для передачи дела в суд.