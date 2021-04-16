В ходе своего выступления, которое было полностью посвящено отношениям США и России, американский президент Джо Байден заявил об ответственности обоих государств за мир и стабильность на планете. Он также отметил, что граждане Соединенных Штатов и РФ – это гордые патриоты, которые хотят безопасного и мирного будущего.

По словам Байдена, ответственность за то, чтобы две великие державы жили в мире, а отношения между ними продолжались и улучшались со временем, несут как он сам, так и российский лидер Владимир Путин.

Американский президент заявил, что не стал применять в отношении РФ более жесткие санкции. Но он не намерен допускать вмешательства РФ в дела Вашингтона в будущем. Если подобные ситуации будут повторяться, то Соединенные Штаты продолжат введение новых ограничений.

Также Байден отметил необходимость сотрудничества с Россией и перечислил те области, в которых РФ и США не должны прекращать совместную работу.