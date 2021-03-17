Практически все российские СМИ на прошлой неделе предполагали, что Украина 15 марта начнет полномасштабное наступление на Донбасс. Однако информация не подтвердилась, никакого наступления так и не вышло. Военный эксперт Андрей Марочко объяснил, почему прогнозы не оправдались.

Он отметил, что признаки подготовки Киева к наступлению имеются и отрицать их бессмысленно. Украина стягивает на Донбасс технику, усиливает отдельные позиции, везет в увеличенных объемах топливо для танков и БТР, а также боеприпасы. Однако она не решается напасть на самопровозглашенные республики, так как опасается вмешательства России.

По словам эксперта, Украина хотела воспользоваться фактором внезапности. Эшелоны с техникой шли по двум маршрутам, на одном из которых не использовалась маскировка, а вот на другом все было засекречено по максимуму. Однако на станции Рубежное местные жители все же сумели обнаружить состав с девятнадцатью гаубицами «Гвоздика».

Марочко уверен, что Киев передумал наступать, так как понял – его планы сорваны окончательно. Однако республикам Донбасса все таки не стоит расслабляться, так как ВСУ могут начать наступательную операцию в любой момент.