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15 марта произойдет событие, которое сделает этот день «исторически важным» для Украины, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон в очередном выпуске передачи «Украина с Тиграном Мартиросяном». Он также отметил, что для многих украинцев эта дата приведет к тяжелым последствиям.

Несмотря на попытки ведущего добиться от Гордона хоть какой-то конкретики, тот не стал раскрывать детали, сохранив интригу. Он отметил лишь, что этот день станет «судьбоносным» для всей страны и особенно важным для ее руководства, так как решит дальнейшую судьбу «всей властной верхушки».

Кроме того, Гордон намекнул, что именно 15 марта украинцам откроется чрезвычайно важная информация, которая приведет к серьезным переменам в стране. Чего именно стоит ждать, журналист не уточнил, однако до названной им даты осталось совсем недолго.

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