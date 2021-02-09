С 1 февраля некоторых пенсионеров ждёт увеличение получаемой ими пенсии. Об этом сообщает издание 1prime.ru.

Как сообщается, на индексацию могут рассчитывать инвалиды любых категорий, а также ветераны боевых действий. Их пенсия будет увеличена на 3,8%. Пенсионеры с иждивенцами также получают прибавку. В случае одного иждивенца выплата составляет 2014 рублей. Если же иждивенцев двое, прибавка составит 4029 рублей, а при трёх выплата будет составлять 6044 рубля. Пособие выплачивается ежемесячно.

Увеличится фиксированная страховая пенсия по старости – теперь она будет составлять 6044,48 рубля. У 80-летних пенсионеров возрастёт фиксированная выплата, которая включена в их пенсию. Также напоминается, что эти пенсионеры могут получать ежемесячно дополнительно по 1200 рублей, если кто-либо оформит над ними уход – лицо, которое не трудоустроено. Отмечается, что таким лицом могут быть даже внуки, если им уже исполнилось 14 лет.

Напоминается, что с 1 января 2021 года индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%. В этом году также был поднят вопрос о возврате индексации и тем пенсионерам, которые продолжают трудиться.