Коронавирус SARS-CoV-2 способен уклоняться от иммунной системы, однако если она все же обнаруживает его, то действие патогена сильно ослабляется, уверены эксперты из Медицинской школы при американском Университете Миннесоты. Они провели целый ряд исследований коронавируса на клеточном уровне, что дало возможность обнаружить сразу несколько полезных фактов.

Так, ученые выяснили, что после попадания в организм человека, SARS-CoV-2 сперва заражает бокаловидные клетки, а также клетки ресничек, расположенные в верхних дыхательных путях. Лишь после этого он проникает в бронхи и легкие.

При этом именно из-за бокаловидных клеток развивается тяжелое течение Covid-19. Все дело в том, что под воздействием коронавируса они способствуют развитию воспалительного процесса.

Тот факт, что SARS-CoV-2 начинает сперва инфицировать именно верхние дыхательные пути, позволяет при своевременном обращении к врачу существенно затормозить его репликацию. Все дело в том, что препараты с действующим веществом ремседивир способны остановить размножение коронавируса. Но только до того момента, пока он не проникает в легкие.