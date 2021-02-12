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В Ассоциации туроператоров отмечают, что спрос на путевки, связанные с реабилитацией после перенесения коронавируса, все еще остается низким.

Отмечается, что многие санатории за последние несколько месяцев приняли лишь 50-60 человек по реабилитационным программам. Эксперты считают, что это связано с целым рядом причин. Во-первых, соответствующие туры появились на рынке сравнительно недавно (осенью 2020 года), поэтому об их существовании знают немногие пациенты. Во-вторых, в санатории не могут выехать пожилые граждане старше 65 лет.

Специалисты добавляют, что зачастую у людей нет времени и денег, чтобы позволить себе подобную поездку. Реабилитационный курс обычно длится 14 дней, а стоимость одних суток в среднем составляет 3500 рублей.

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