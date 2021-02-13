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Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в рамках недавнего телеэфира отметил, что США играют одну из основных ролей в вопросе завершения военного конфликта в Донбассе.

Согласно его словам, Вашингтон, будучи стратегическим партнером Киева, способен сыграть одну из главных ролей в прекращении гражданской войны на Украине. Он добавил, что украинские власти сделают все возможное для реализации принципов, которые были заложены в Минских соглашениях.

Несмотря на то, что переговоры проходят сложно и медленно, в них все же наметился прогресс, считает Ермак. Он заявил, что крайне важно, чтобы в Донбассе присутствовали канадские, американские, немецкие, британские, французские и шведские представители.

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