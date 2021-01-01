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Украина стягивает к своим границам бронетехнику и подразделения Сухопутных войск, что может означать только одно – ВСУ намеревается напасть на самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР в период новогодних праздников. Военный эксперт Андрей Марочко, выдвинувший такое предположение, уверен, что в это время стоит ждать масштабных провокаций от украинских военнослужащих.

Специалист рассказал, что неподалеку от границы с ЛНР Украина разместила самоходки «Гиацинт» и «Пион», а также другую боевую технику. Помимо этого, сюда стягиваются подразделения ВСУ, которые находятся в полной боевой готовности.

Эксперт отмечает, что украинская армия применяет традиционную тактику – скрывает вооружение в жилых кварталах, надеясь спровоцировать ЛНР и ДНР наносить удары по мирным жителям. Такие провокации ВСУ осуществляла неоднократно, так как они потом позволяют жаловаться мировому сообществу на жестокость ополченцев непризнанных республик.

По мнению Марочкой, защитникам ДНР и ЛНР следует быть готовыми к возможному нападению ближе к Рождеству, так как последние провокации украинцев приходились как раз на православные праздники. Эксперт отметил, что военнослужащие ВСУ могут нанести удары по жилым кварталам населенных пунктах, так как сильно напиваются в праздничные дни, смешивают алкоголь с наркотическими веществами и редко оказываются в состоянии контролировать, куда и зачем стреляют.

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