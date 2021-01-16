В Конаковском районе Тверской области внедорожник, управляемый девушкой-водителем, вылетел в кювет.

Инцидент произошёл вечером 15 января на втором километре трассы Верханово – Фролово – Коровино. Внедорожник Land Rover, за рулём которого находилась 23-летняя женщина, съехал с дороги в кювет. На пути автомобиля находилось препятствие, в которое он врезался.

Женщина в аварии пострадала – согласно имеющейся информации, у неё было диагностировано сотрясение головного мозга, её госпитализировали в больницу. Пассажиров в автомобиле не было.

По предварительной информации, девушка не справилась с управлением. Отмечается, что у неё не было обнаружено признаков алкогольного опьянения.