Новый, 2021, год внес целый ряд корректив в законодательство по налогам и выплатам, сообщает издание «РИА Новости». Эти изменения коснулись материнского капитала, налогов для зажиточных россиян, а также социальных пособий.

Так, материнский капитал на первого ребенка с 1 января составляет 483 882 рубля с учетом индексации в 3,7%. Если семья не использует эти деньги, то на второго малыша она получит уже 639 432. Также стоит отметить, что все получатели материнского капитала должны обзавестись картой «МИР», так как выплаты будут приходить только на нее.

Граждане России, которые получают за отчетный период более 5 миллионов рублей, теперь будут платить больше налогов в полном соответствии с обновленным налоговым законодательством. Ставка для них составит 15 процентов. Для остальных подоходный налог останется на прежнем 13-процентом уровне.

Изменения в составе социальных выплат позволят сделать их гарантированными и независящими от работодателей. Теперь компаниям и предприятиям придется вносить в Фонд социального страхования всю сумму страховых взносов целиком (раньше из нее вычитались уже выданные пособия). А ФСС будет отвечать за выплаты по всей территории РФ. Это сделано для того, чтобы исключить проблемы с пособиями из-за отсутствия средств у работодателя.