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Украине нужно срочно обновлять парк боевой авиации и покупать американские F-16, заявляют авторы портала Defense Express. Они поясняют, что истребители Су-27 и МиГ-29, которые сейчас имеются на вооружении, уже через пять-десять лет нужно будет списывать в утиль.

Истребители четвертого поколения F-16, по мнению украинских экспертов, способны достойно заменить устаревшие советские самолеты. На протяжении ближайших 10 лет компания Lockheed Martin будет производить их для военных союзников по контракту с Пентагоном, поэтому Украины вполне может успеть получить столь мощную воздушную технику.

Авторы публикации также пишут, что для покупки F-16 Украине потребуется принимать отдельную программу перевооружения. Все дело в том, что стоимость одного такого истребителя находится в пределах 43-55 миллионов американских долларов, поэтому нужно учитывать столь высокую цену в планировании расходов на оборону.

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