В Волгоградской области погиб подросток, провалившись под лёд.

Как сообщается, жительница Николаевска 3 декабря сообщила о том, что её 15-летний сын пропал по пути из школы. Вскоре на берегу Волги прохожая нашла его рюкзак. О своей находке женщина заявила в полицию.

Как было установлено, подросток после уроков ушёл к реке. Из-за морозов она уже начала покрывать льдом и мальчик захотел проверить, насколько тот прочен. Он оставил свой рюкзак на берегу и вышел на лёд. Однако в метре от берега лёд под подростком проломился. В итоге он ушёл под воду примерно на глубину двух метров.

Тело подростка было найдено водолазами утром 4 декабря. Точную причину смерти мальчика установит экспертиза, после чего будет принято процессуальное решение.