Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Волгоградской области погиб подросток, провалившись под лёд.

Как сообщается, жительница Николаевска 3 декабря сообщила о том, что её 15-летний сын пропал по пути из школы. Вскоре на берегу Волги прохожая нашла его рюкзак. О своей находке женщина заявила в полицию.

Как было установлено, подросток после уроков ушёл к реке. Из-за морозов она уже начала покрывать льдом и мальчик захотел проверить, насколько тот прочен. Он оставил свой рюкзак на берегу и вышел на лёд. Однако в метре от берега лёд под подростком проломился. В итоге он ушёл под воду примерно на глубину двух метров.

Тело подростка было найдено водолазами утром 4 декабря. Точную причину смерти мальчика установит экспертиза, после чего будет принято процессуальное решение.

Вам может понравиться

Учёные рассказали, что Англия стала островом из-за мощного цунами

Учёные рассказали о том, когда Великобритания, которая тысячи лет назад была соединена…
  • Анна
  • 04.12.2020
  • читать 1 минуту

Медведев назвал дурацкими заявления ЕС о российской дезинформации о коронавирусе

Дмитрий Медведев, зампредседателя российского Совбеза, заявил, что обвинения Евросоюза касательно того, что…

В Китае считают российский комплекс «Сармат» «ядерным королем»

В информационном агентстве Sohu из Китая назвали ракету «Сармат», произведенную в России,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 5 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |