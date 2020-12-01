Жители одной из деревень городского округа Чехов сообщили о том, что на их улице не убирают снег.

Как сообщается, речь идёт о деревне Аксенчиково. Местные жители в прямом эфире Instagram сообщили градоначальнику о том, что коммунальные службы о них, по всей видимости, попросту позабыли. Так, было указано, что по улице Малиновая ещё ни разу не чистили снег на дорогах.

Игнорировать жалобы жителей глава не стал. Он заявил, что поставит этот вопрос себе на пометку и отдаст в проработку управлению благоустройства. Также он отметил, что в ситуации, почему уборка снега не проводилась, следует разобраться и посмотреть, в схеме находится деревня или нет. После этого он пообещал довести до жителей деревни информацию.