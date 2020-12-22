Украинский политолог Зиновий Свереда уверен, что при наличии грамотной стратегии Киев вполне может «освободить» неподконтрольные ему районы Донбасса, а также «вернуть Крым». Для этого, по мнению доктора социальной экономики, достаточно перестать «заглядывать партнерам в глаза» и прекратить защищаться.

Свереда считает, что Украине вполне по силам создать свои собственные космические войска, а также усовершенствовать армию, сделав ее способной решать самые непосильные задачи. В этом случае государство не только сможет помериться силами с Россией, но и заслужит уважение США и Британии, став для них равноправным партнером.

Свереда также перечислил ряд “реальных” шагов по «освобождению Крыма». Среди них прозвучали такие варианты, как устроить РФ новый «Перл-Харбор», либо «взорвать Керченский мост».

Напомним, что это не единственное подобное заявление с 2014 года. Ранее представители украинских ВМС предлагали атаковать российские боевые корабли, используя тактику «волчьей стаи». Предполагалось, что сразу несколько небольших катеров будут набрасываться на корабль, не давая ему эффективно обороняться. Такой подход не нов – его успешно использовал немецкий гросс-адмирал Карл Дениц во Второй мировой.