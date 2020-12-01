США намереваются разделить доллар на две разных валюты, одна из которых будет применяться лишь внутри страны, а другая – за ее пределами. Такое предположение выдвинул эксперт в области глобальной экономики Михаил Хазин.

Он также считает, что именно «внешний» доллар будет применяться для строительства мировой финансовой системы. Его используют для выдачи кредитов от МВФ, а также для любых других целей. Причем валюта будет иметь хождение исключительно в электронном виде.

По мнению Хазина, такая система вряд ли устроит Китай и РФ, поэтому эти страны не будут присоединяться к системе «внешних» долларов. Однако россияне, которые держат свои сбережения в американской валюте, могут серьезно пострадать.

Хазин пояснил, что подобное разделение доллара возможно лишь в том случае, если Дональд Трамп каким-то чудом выиграет выборы и останется президентом США. Джо Байден, который уже сейчас многими считается победителем, вряд ли пойдет на такой шаг.