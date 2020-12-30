В будущем году на российских верфях будет заложено сразу четыре атомных подводных лодки класса «Борей-А». О грядущем строительстве рассказал замглавы военного ведомства Алексей Криворучко. Он заявил, что оборонные мощности государства возрастают, поэтому возникает необходимость в появлении новых подводных крейсеров, которые будут обеспечивать безопасность и сдерживание сил вероятного противника.

По словам Криворучко, РФ также нужно как можно скорее создавать условия для базирования новых подводных лодок. Еще одной задачей флота он считает продление сроков бесперебойной эксплуатации тех ракетных субмарин, которые уже имеются на вооружении.

Напомним, что ранее замминистра обороны заявлял, что в течение 7 лет на вооружении российского флота появится не менее четырнадцати новейших подлодок классов «Борей-А» и «Ясень-М».