Фатима Каладарова из Таджикистана получила титул «Мисс ФМР» на конкурсе красоты, который завершился в российской столице. Она одержала победу в финале, состоявшемся в очном формате. Два предыдущих тура, в которых приняли участие девушки из Афганистана, Украины, Казахстана и других страны, проходили в режиме онлайн из-за пандемии.

Киргизская участница Камила Полотбекова долго соперничала с будущей победительницей, но ей достался лишь приз зрительских симпатий.

Конкурс был организован Федерацией мигрантов России. Ее представители рассказали, что задумали такое мероприятие, чтобы укрепить связи между представителями разных конфессий и национальностей. Также одной из целей конкурса они назвали установление дружеских отношений между иностранцами, которые живут и работают на территории РФ.