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Начиная с 1 ноября, в южной части Подмосковья инспекторы ДПС будут останавливать почти все проезжающие автомобили по причине проведения двух операций.

Первая операция связана с нарушениями, которые совершают нетрезвые автомобилисты. Например, в городском округе Серпухов подобные проверки будут проводиться как минимум раз в неделю. Полицейские напоминают, что многие смертельные ДТП происходят по вине пьяных водителей.

Вторая операция получила название «Детское кресло». В рамках нее патрульные будут останавливать водителей и в случае перевозки ими детей проверять, есть ли у них в машине необходимое сидение. Чтобы пресекать спорные ситуации, автолюбителям советуют использовать средства видео или фотофиксации.

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