На прошлой неделе американские ВС провели испытание противоракеты SM-3 Block II, которая, по словам представителей Пентагона, должна обеспечить безопасность ВМС США и защитить боевые корабли от самых различных угроз. Практически сразу РФ ответила на вызов и испытала свою гиперзвуковую ракету «Циркон».

Военный обозреватель Алексей Леонков прокомментировал и те, и другие испытания. Он заявил, что противоракета США достаточно хороша и способна решать задачи по перехвату крылатых баллистических боеприпасов. Однако совладать с «Цирконом» она точно не сможет.

Эксперт привел подсчеты американских специалистов, которые уверены – чтобы сбить «Циркон», летящий на скорости до 9 Махов, потребуется не меньше десятка противоракет. Однако если действительно начнутся боевые действия, то помимо гиперзвуковой ракеты на корабли США посыплется целый град боеприпасов, с которым система ПРО просто не в состоянии будет справиться.

Но и это еще не все. Леонков рассказал, что «умные» современные ракеты умеют связываться между собой и выбирать те цели, которые имеют наиболее важное стратегическое значение для противника. Причем делать это уже в полете. Лишенные таких способностей противоракеты просто не успеют за быстрыми и маневренными боеприпасами.