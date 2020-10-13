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В подразделениях американского спецназа стартовала усиленная подготовка военнослужащих. Сообщается, что приоритетом для этого рода войск является полная боевая готовность к возможному вооруженному столкновению Соединенных Штатов с Китаем и РФ.

Ради столь великой цели войска специального назначения даже отвлекли от повстанческих выступлений и борьбы с террористами, угрожающими безопасности Америки. Сообщается, что с решением этих задач могут вполне справиться правоохранительные органы. Спецназу же нужно готовиться к отражению более существенных угроз, источником которых являются РФ и Поднебесная империя.

Эзра Коэн, который в аппарате Минобороны занимается вопросами спецопераций и низкоинтенсивных конфликтов, заявил, что командование сил специального назначение должно переориентироваться на современные технологические решения, чтобы уверенно применять ранее непроверенные тактические ходы в случае возникновения столкновения с РФ и Китаем.

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