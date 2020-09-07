Эрсин Языджи, руководитель провинции Анталья (Турция), отметил, что у 8 российских путешественников, прибывших недавно в страну, был обнаружен COVID-19.

Согласно словам турецкого чиновника, после того как между странами было восстановлено авиасообщение, Анталью посетили свыше 336 000 граждан РФ. Все, у кого тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным, были принудительно направлены на прохождение лечебного курса.

При возникновении кашля, лихорадки и других симптомов, характерных для коронавируса, следует обязательно надеть маску и обратиться к врачу. Медик затем сообщает о заболевшем в региональный департамент здравоохранения, который составляет список контактов и проводит нужные мониторинговые процедуры.