Около двадцати воздушных судов Североатлантического альянса осуществили массированный налет на средства противовоздушной обороны Крыма.

Указывается, что эти самолеты были оснащены системами радиоэлектронного подавления и разведывательным оборудованием. В этой операции было использовано не менее восьми разновидностей летательных аппаратов. Их обнаружили неподалеку от крымского побережья. Полеты этих воздушных судов оказывали негативное воздействие на работу российских радаров.

В результате российским военнослужащим не удавалось тщательно следить за перемещением самолетов Военно-воздушных сил Украины и Соединенных Штатов. Были также опубликованы сведения о том, что американское командование решило перебросить в Черное море стратегические бомбардировщики B-52.