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Отправившиеся отдыхать в Турцию российские туристы попали в неприятную ситуацию из-за названия отеля размещения.

Как сообщается, туроператор Coral Travel продаёт туристам отель в Аланье, в названии которой шесть слов – речь идёт об отеле Fun & Sun Miarosa Incekum Beach 5. Однако с недавнего времени туроператор начал продавать отель под названием Incekum Beach 5, что пишется при подтверждении тура. Также на этот отель выписывается ваучер.

При этом в Турции есть несколько отелей с похожими названиями, что стало причиной путаницы. Практически в каждом заезде есть туристы, которые уверены, что они приобрели путёвки в отель Oz Incekum Beach 5. В том, что туроператор не указал полное название, туристы видят подлог и развод.

Сам туроператор заявил, что отель Incekum Beach в последний момент решил не открываться, поэтому туристов, которые забронировали туры, переселили в Fun & Sun Miarosa Incekum Beach 5. А отель Oz Incekum Beach 5 туроператор не продавал в принципе.

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