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Представители управления ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что в Гатчинском районе случилась дорожная авария, унесшая жизнь одного человека.

Данное происшествие случилось сегодня, 11 августа, на 72-километре автотрассы Санкт-Петербург – Невель. На проезжей части друг в друга врезались 3 автомобиля: Hyundai, Mitsubishi и Suzuki. Причина ДТП все еще неизвестна. Однако в ходе нее водитель «Сузуки» получил тяжелые травмы.

Приехавшие на место инцидента медики забрали потерпевшего и повезли его в медучреждение, но, к сожалению, он скончался по пути в больницу. Сейчас полицейские пытаются установить все причины произошедшего.

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