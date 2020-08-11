Представители управления ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что в Гатчинском районе случилась дорожная авария, унесшая жизнь одного человека.

Данное происшествие случилось сегодня, 11 августа, на 72-километре автотрассы Санкт-Петербург – Невель. На проезжей части друг в друга врезались 3 автомобиля: Hyundai, Mitsubishi и Suzuki. Причина ДТП все еще неизвестна. Однако в ходе нее водитель «Сузуки» получил тяжелые травмы.

Приехавшие на место инцидента медики забрали потерпевшего и повезли его в медучреждение, но, к сожалению, он скончался по пути в больницу. Сейчас полицейские пытаются установить все причины произошедшего.