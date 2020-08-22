В Воронеже 42-летний местный житель пострадал от рук прохожего, который ударил его битой.

Как сообщается, инцидент произошёл 22 августа во дворе одного из домов, располагающихся по улице Юлиса Янониса. Пострадавший вместе с друзьями употреблял алкогольные напитки поздней ночью. Мимо них проходил мужчина.

Между прохожим и компанией началась перепалка, переросшая в драку. В итоге прохожий ударил мужчину битой по голове. Пострадавший был госпитализирован, ему диагностировали проникающую черепно-мозговую травму.

Вскоре был задержан 33-летний подозреваемый местный житель. Отмечается, что ранее он был судим за аналогичное преступление, при этом в тот раз пострадавший от его рук человек скончался.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о помещении его под стражу.