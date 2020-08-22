Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Воронеже 42-летний местный житель пострадал от рук прохожего, который ударил его битой.

Как сообщается, инцидент произошёл 22 августа во дворе одного из домов, располагающихся по улице Юлиса Янониса. Пострадавший вместе с друзьями употреблял алкогольные напитки поздней ночью. Мимо них проходил мужчина.

Между прохожим и компанией началась перепалка, переросшая в драку. В итоге прохожий ударил мужчину битой по голове. Пострадавший был госпитализирован, ему диагностировали проникающую черепно-мозговую травму.

Вскоре был задержан 33-летний подозреваемый местный житель. Отмечается, что ранее он был судим за аналогичное преступление, при этом в тот раз пострадавший от его рук человек скончался.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о помещении его под стражу.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику

Певица Ирина Дубцова поделилась фотографией своего отдыха в Турции, продемонстрировав отличную фигуру.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

Блогер Наталья Краснова сообщила, что мужчины не фотографируют своё достоинство нормально

Блогер Наталья Краснова раскритиковала мужчин, которые не умеют правильно фотографировать своё достоинство.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.08.2020
  • читать 1 минуту

Среди новых зараженных коронавирусом в Калининграде есть сотрудник завода “Янтарь”

В Калининграде за последние сутки было выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 22 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 27 °C |