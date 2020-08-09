На территории Белоруссии многие местные жители сообщают о наличии проблем с доступом к сети Интернет. Сегодня, 9 августа, в стране проходят президентские выборы.

Начиная с сегодняшнего утра, белорусские пользователи начали указывать на перебои в работе многих мессенджеров, включая «Телеграм». Сложно попасть на видеохостинг YouTube и некоторые другие крупные интернет-порталы. С переменным успехом действуют VPN-сервисы. Сложно зайти даже на сайт Zubr.in, который предназначен для независимого наблюдения за выборами.

Государственные интернет-ресурсы тоже работают с перебоями, включая официальный портал белорусского президента. О проблемах с доступом к Интернету сообщают жители многих регионов Белоруссии. Представители «Белтелекома» отмечают, что причиной этому является большая нагрузка.