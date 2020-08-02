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На Украине было принято окончательное решение по производству танка “Тирекс”, который, должен быть превосходить российскую “Армату” по своим характеристикам.

Ранее на Украине заявляли, что “Тирекс” перевернёт представления о танкостроении. Сведения о нём появилась ещё в 2016 году.

Планировалась, что танк будет оснащён необитаемой башней, так же, как и Т-14 “Армата”. В качестве основы собирались использовать советский Т-64. Кроме того, в будущем танк мог стать и вовсе беспилотным. Стрельба предполагалась из пушки калибра 125 мм, а его вес мог составлять около 39 тонн.

Однако из-за грубых ошибок, сделанных во время разработки, проект так и остался на бумаге. Как оказалось, такой танк большую опасность представляет для себя и экипажа, нежели для противника.

Так, у танка могли возникнуть проблемы с устойчивостью даже при стрельбе с места, не говоря уже о том, чтобы совершать выстрелы на ходу. При стрельбе в движении также возникала бы серьёзная нагрузка на заднюю часть, что могло спровоцировать детонацию боекомплекта. Кроме того, при повторном выстреле весьма вероятен разрыв танкового ствола.

Таким образом, с учётом всех подобных проблем, было принято решение танк вовсе не производить.

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