17-летний парнишка оказался в реанимационном отделении клинической межрайонной больницы города с колотым ранением живота. Представители краевого Следственного комитета рассказали о том, что опасную рану подростку нанес 20-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие установило, что нетрезвый молодой человек шел домой в компании собутыльников после распития спиртного. Его подозвали к себе подростки, после чего внезапно разгорелся нешуточный конфликт. Потерпевший пытался защитить своего друга, сцепившегося с пьяным мужчиной, однако получил удар в живот ножом.

Сотрудники полиции, который вызвали очевидцы, сейчас разбираются с причинами происшествия. Они опрашивают всех участников драки, стремясь установить виновного. В отношении жителя Абакана, ранившего подростка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда с использованием предметов, применяемых в качестве оружия». Информации о состоянии парня, пытающегося разнять драку, пока нет.