читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

17-летний парнишка оказался в реанимационном отделении клинической межрайонной больницы города с колотым ранением живота. Представители краевого Следственного комитета рассказали о том, что опасную рану подростку нанес 20-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие установило, что нетрезвый молодой человек шел домой в компании собутыльников после распития спиртного. Его подозвали к себе подростки, после чего внезапно разгорелся нешуточный конфликт. Потерпевший пытался защитить своего друга, сцепившегося с пьяным мужчиной, однако получил удар в живот ножом.

Сотрудники полиции, который вызвали очевидцы, сейчас разбираются с причинами происшествия. Они опрашивают всех участников драки, стремясь установить виновного. В отношении жителя Абакана, ранившего подростка, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда с использованием предметов, применяемых в качестве оружия». Информации о состоянии парня, пытающегося разнять драку, пока нет.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В центре Воронежа появился истребитель МиГ-29

Рядом с воинской частью, расположенной в Воронеже на улице Студенческой, появился истребитель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На Украине снимают фильм о казаках-гомосексуалистах с Запорожской сечи

На Украине в прошедшее воскресенье началась работа над короткометражным фильмом “Главная крепость… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.07.2020
  • читать 1 минуту

В КБР открыли спортивно-оздоровительный центр, строившийся 10 лет

Масштабный объект “Олимп” сдали в эксплуатацию 21 июля текущего года. Располагается он… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 23 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 23 июля – ясно, до 27 °C |