В инфекционное отделение больницы Домодедово поступила пациентка, легкие которой на 90 процентов были поражены коронавирусом. Заболевание прогрессировало чрезвычайно быстро и осложнялось повышенным давлением, ожирением и сахарным диабетом. Но медикам удалось с честью выйти из сложной ситуации.

Главврач медицинского учреждения А. Осипов говорит о том, что 65-летняя женщина обратилась в больницу своевременно. Просто коронавирус всего за несколько дней превратил легкое недомогание в серьезное заболевание. Оперативная диагностика, а также грамотно назначенное лечение помогло спасти пациентке жизнь и стабилизировать ее состояние.

«Женщина целый месяц была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас она дышит сама, чувствует себя гораздо лучше и в ближайшие дни будет выписана из больницы», – говорит Осипов.