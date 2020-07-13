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В инфекционное отделение больницы Домодедово поступила пациентка, легкие которой на 90 процентов были поражены коронавирусом. Заболевание прогрессировало чрезвычайно быстро и осложнялось повышенным давлением, ожирением и сахарным диабетом. Но медикам удалось с честью выйти из сложной ситуации.

Главврач медицинского учреждения А. Осипов говорит о том, что 65-летняя женщина обратилась в больницу своевременно. Просто коронавирус всего за несколько дней превратил легкое недомогание в серьезное заболевание. Оперативная диагностика, а также грамотно назначенное лечение помогло спасти пациентке жизнь и стабилизировать ее состояние.

«Женщина целый месяц была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас она дышит сама, чувствует себя гораздо лучше и в ближайшие дни будет выписана из больницы», – говорит Осипов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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