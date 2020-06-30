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Анатолий Карпов, победитель Чемпионата мира по шахматам, подверг жесткой критике людей, обвинивших шахматы в расизме.

В СМИ напоминают, что несколько дней назад телекомпания из Австралии в рамках одной из передач сообщила, что шахматы представляют собой расистскую игру. По словам ведущих, это проявляется в том, что, согласно правилам, белые фигуры должны ходить первыми.

Телевизионная компания также сослалась на проведенный ею опрос, где приняли участие бывшие и действующие шахматисты. Им всем задавали вопрос касательно расистских элементов в правилах шахмат, являющихся одним из наиболее древних видов спорта в мире. Их правила были окончательно оформлены около 500 лет назад.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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