Анатолий Карпов, победитель Чемпионата мира по шахматам, подверг жесткой критике людей, обвинивших шахматы в расизме.

В СМИ напоминают, что несколько дней назад телекомпания из Австралии в рамках одной из передач сообщила, что шахматы представляют собой расистскую игру. По словам ведущих, это проявляется в том, что, согласно правилам, белые фигуры должны ходить первыми.

Телевизионная компания также сослалась на проведенный ею опрос, где приняли участие бывшие и действующие шахматисты. Им всем задавали вопрос касательно расистских элементов в правилах шахмат, являющихся одним из наиболее древних видов спорта в мире. Их правила были окончательно оформлены около 500 лет назад.