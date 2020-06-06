Станислав Каторов, занимающий пост главы городского округа в Реутове и являющийся секретарем местного отделения “Единой России”, передал работникам городской больницы 1000 респираторов премиум класса.

Об этом стало известно благодаря пресс-службе городской администрации, разместившей соответствующее сообщение.

«Вместе с управляющими компаниями и фондом социальной поддержки мы создаем необходимый резерв средств индивидуальной защиты в Реутовской центральной городской клинической больнице. Несмотря на то, что число недавно выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе впервые упало вчера до нуля, врачи могут использовать этот источник при необходимости. Врачи также получили специальную защитную одежду – одноразовые перчатки и халаты “, слова Каторова приводятся в пресс-релизе.

Глава муниципалитета также обратил внимание жителей на важность всех профилактических и превентивных мер, напомнив к тому же про обязательное соблюдение ношение маски. По его словам, это уже помогло сократить количество дел.