В издании «Маяк» отмечают, что в Сосновом Бору в скором времени завершится установка памятника, посвященного рыбакам. Его разместят на территории бывшего рыбацкого поселения Устье.

Согласно словам журналистов, специалисты уже принялись за создание монумента. К примеру, вчера, 24 мая, в деревне поставили первый обелиск из гранита. Отмечается, что он был установлен рядом с основанием памятника неподалеку от многоквартирного дома, расположенного на Ленинградской улице.

Сергей Аверьянов, представитель Общественной палаты, отметил, что работы по размещению памятного сооружения должны будут завершиться до 12 июля. Напомним, что именно в этот день празднуется День рыбака. Что касается самого монумента, то речь идет о гранитном обелиске, на верхушке которого разместят 3 чайки. Сбоку появятся два весла, а рядом с подножьем – фонарь.