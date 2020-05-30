На территории Курской области вчера, 29 мая, выпал огромный град. В результате социальные сети заполнили фотографии с гигантами градинами.

Это необычное погодное явление произошло в Беловском районе. Согласно словам свидетелей произошедшего большие ледышки разбили стекла в домах и автомобилях, повредили кузова транспортных средств и оставили большие вмятины на крышах различных построек.

В соцсетях многие фермеры пожаловались на то, что град нанес значительный ущерб урожаю. На опубликованных видео и фото можно увидеть, что некоторые градины в плане размеров не уступают куриным яйцам.