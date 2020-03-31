В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.

История данного проекта началась в 1956 году, после того как появилась необходимость в установке систем противотанковых управляемых ракет (ПТУР) на тяжелые платформы. До этого ими оснащались только внедорожные автомобили ГАЗ. Через год было решено разместить этот оружейный комплекс на танке, оснастив его стабилизированным прицелом. В итоге на новую бронетехнику поставили радиокомандную полуавтоматическую установку.

Проект ракетного танка был доработан к концу 1957 года. Его вначале создали на шасси Т-55, но он не смог пройти испытания, поэтому боевая машина была отправлена на доработку. Лишь через 5 лет его смогли перенести на шасси Т-62. Тесты продолжались на всем протяжении 60-х годов. После их завершения была получена техника, дальность поражения которой составляла 3300 метров. Было создано всего 220 единиц ИТ-1. Их доработку посчитали нецелесообразной, после того как танки научились запускать ракеты через главное орудие.