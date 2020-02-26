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В Саратовской области водитель наехал на местного жителя, по какой-то причине лежащего на трассе.

Инцидент произошёл в Балакове ночью 26 февраля. Согласно предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, за рулём Nissan передвигался по улице Факел Социализма. Предполагается, что он превысил скорость, не учёт видимость на трассе, в результате чего наехал на лежащего мужчину 1995 года рождения.

На данный момент неизвестно, почему мужчина лежал на дороге. Вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, но это не подтверждено. Отмечается, что у него отсутствовали светоотражающие элементы. В результате наезда мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств происшествия.

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