Жительница Челябинска продает тысячную купюру за 7 миллионов рублей

На интернет-доске бесплатных объявлений появилось предложение о продаже купюры номиналом 1 тысяча рублей за 7 миллионов. Приобрести ее можно в Челябинске.

Горожанка затребовала столь огромную сумму денег из-за «красивого» номера купюры. Он выглядит следующим образом: 7777770. Объявление появилось еще в середине декабря, однако журналисты обнаружили его лишь сейчас.

Следует отметить, что в Сети часто появляются подобные объявления. К примеру, в начале прошлого месяца в Санкт-Петербурге на продажу была выставлена двухрублевая монета за один миллиард рублей. Продавец отмечает, что речь идет об уникальной монетке, так как у нее имеется дефект в виде поворота аверса.