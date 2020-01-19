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Житель Перми выпал из окна многоэтажки и упал на козырек

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Сотрудники МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в региональной столице вчера, 18 января, молодой человек выпал из окна пятиэтажного жилого дома.

Сотрудники МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в региональной столице вчера, 18 января, молодой человек выпал из окна пятиэтажного жилого дома.

Этот инцидент случился в Дзержинском районе на Шоссе Космонавтов. Полицейские получили информацию о выпавшем пермяке примерно в полдесятого вечера. Очевидцы случившегося сообщили о том, что на козырьке здания лежит мужчина. На место происшествия тут же выехали медики и сотрудники правоохранительных органов.

26-летний житель Перми выжил после падения с большой высоты. Врачи тут же отвезли его в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время полицейские пытаются установить все обстоятельства случившегося.

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