Житель Перми выпал из окна многоэтажки и упал на козырек

Сотрудники МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в региональной столице вчера, 18 января, молодой человек выпал из окна пятиэтажного жилого дома.

Этот инцидент случился в Дзержинском районе на Шоссе Космонавтов. Полицейские получили информацию о выпавшем пермяке примерно в полдесятого вечера. Очевидцы случившегося сообщили о том, что на козырьке здания лежит мужчина. На место происшествия тут же выехали медики и сотрудники правоохранительных органов.

26-летний житель Перми выжил после падения с большой высоты. Врачи тут же отвезли его в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время полицейские пытаются установить все обстоятельства случившегося.