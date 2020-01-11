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В Узбекистане появился «индекс плова»

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Члены узбекистанского комитета по статистике ввели новый метод оценки инфляции. Они займутся расчетом «индекса плова», являющегося аналогом «индекса б

Члены узбекистанского комитета по статистике ввели новый метод оценки инфляции. Они займутся расчетом «индекса плова», являющегося аналогом «индекса бигмака».

По словам сотрудников ведомства, для изучения динамики цен на продовольственные товары им нужно было найти блюдо, содержащее в себе продукты питания, пользующиеся наибольшей популярностью в стране. Оно также должно было отразить колорит нации. В качестве эталона был выбран рецепт, использующийся в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов.

Первые расчеты были проведены в прошлом месяце. Оказалось, что самый дорогой плов предлагают в Самаркандской области – одна порция обойдется клиенту в 20 000 сумов (около 128 рублей по текущему курсу). За наименьшую цену его можно купить в Наманганской области – всего за 10 700 сумов (почти 69 рублей).

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