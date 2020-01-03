В Кемеровской области в аварии погибли четыре человека

В Кемеровской области в столкновении легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Инцидент произошёл 2 января на 47-м километра трассы Кемерово — Промышленная в Промышленновском районе. Водитель Chevrolet на встречной полосе столкнулся с грузовиком «ГАЗон NEXT». Согласно предварительной информации, он не сумел справиться с управлением.

Водитель Chevrolet, а также три его пассажира, погибли. Также пострадал пассажир грузовика. Позднее было уточнено, что он в столкновении травмировался несерьёзно и решил в больнице не оставаться. Водитель грузовика отделался лёгкими ушибами.

На месте инцидента находятся правоохранительные органы, которые занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.