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В Кемеровской области в аварии погибли четыре человека

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В Кемеровской области в столкновении легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека. Инцидент произошёл 2 января на 47-м километра трассы К

В Кемеровской области в столкновении легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Инцидент произошёл 2 января на 47-м километра трассы Кемерово — Промышленная в Промышленновском районе. Водитель Chevrolet на встречной полосе столкнулся с грузовиком «ГАЗон NEXT». Согласно предварительной информации, он не сумел справиться с управлением.

Водитель Chevrolet, а также три его пассажира, погибли. Также пострадал пассажир грузовика. Позднее было уточнено, что он в столкновении травмировался несерьёзно и решил в больнице не оставаться. Водитель грузовика отделался лёгкими ушибами.

На месте инцидента находятся правоохранительные органы, которые занимаются установлением всех обстоятельств инцидента.

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