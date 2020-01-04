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Источник сообщил о нанесении ракетного удара по американской базе в Ираке

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В издании Avia.pro, сославшемся на собственный источник, сообщили о том, что военная база Айн Аль-Асад, расположенная в Ираке и принадлежащая США, под

В издании Avia.pro, сославшемся на собственный источник, сообщили о том, что военная база Айн Аль-Асад, расположенная в Ираке и принадлежащая США, подверглась серьезному ракетному обстрелу.

Отмечается, что по авиабазе были запущены баллистические ракеты. В СМИ сообщают, что их запуск мог быть осуществлен Ираном в ответ на недавнее убийство генерала Касема Сулеймани неподалеку от багдадского аэропорта. Однако никаких официальных подтверждений удара представлено не было.

Известно лишь, что несколько часов назад Иран разместил баллистические ракеты на площадках для их запуска, а также поднял в воздух свои истребители. К тому же именно в Айн Аль-Асад находятся боевые вертолеты Ah-64 «Apache», нанесшие удар по Сулеймани.

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