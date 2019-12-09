В понедельник в Подмосковье пройдёт форум для молодых предпринимателей

9 декабря в городе Красногорск состоится форум «Открой свой бизнес в Подмосковье», на котором выступят пять глав ведущих муниципалитетов с высокой предпринимательской активностью.

Как сообщается, будут представлены готовые решения для бизнеса, кейсы по увеличению предпринимательской активности и освещены самые востребованные меры поддержки. Выступят представители подмосковных коворкингов, МФЦ, центров «Мой бизнес», поддержки и туризма, кванториумов, бизнес-инкубаторов, ЦМИТов, а также представители индустриальных парков и логистических центров области.

Также в этот день, в 17 часов, будет завершена аккредитация для ещё одного форума, на тему «Защита прав инвалидов». Форум состоится 10 декабря в Московской областной думе.