В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны

В информационном агентстве Metro сообщают о том, что на территории КНР на свет появились первые на планете гибриды обезьян и свиней.

Чтобы создать этих химер, уже на 4-й день после зачатия нескольким тысячам эмбрионов свиней были введены клетки макак-крабоедов, которые были искусственно выращены учеными. Таким образом, кожа, легкие, сердце и печень поросят теперь имеют в себе ДНК обезьян.

В СМИ сообщают, что в лабораторном комплексе недавно родились 10 подобных свиней, однако 8 из них скончались уже в первые несколько дней своей жизни. Судьба оставшихся в живых поросят все еще неизвестна.