Самца ламы «в расцвете сил» выставили на продажу в Ленобласти

В Ленобласти сотрудники загородного парка «Зубровник» вот уже на протяжении нескольких последних месяцев пробуют продать самца ламы.

Соответствующее объявление недавно снова появилось на страничке туристического парка в соцсети ВКонтакте. В нем отмечается, что животному в этом году исполнилось десять лет. У него уже есть собственное потомство, а его владельцы обладают всей необходимой ветеринарной документацией.

Однако стоимость ламы не раскрывается – она будет названа потенциальному покупателю. Причины продажи животного тоже не разглашаются. В СМИ отмечают, что парк пытается продать его еще с лета текущего года. Сейчас самец все еще проживает в «Зубровнике», где любой желающий может убедиться в его здоровом состоянии.