Познер не стал отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Владимир Познер, ведущий из РФ, во время беседы с сотрудниками издания «Газета.ру» отметил, что не станет комментировать нападки со стороны киноактера Дмитрия Певцова, назвавшего его предателем.

Согласно словам журналиста, он не планирует ни с кем обсуждать данную тему – ни с Певцовым, ни со своими коллегами. Телеведущий отметил, что просто не хочет этого делать. Затем он спросил у собеседников, достаточно ли им такого ответа.

Напоминаем, что ранее актер опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео, в котором обратился к Познеру в образе Иосифа Сталина. Певцов раскритиковал заявление журналиста, в котором тот назвал всех противников абортов «мракобесами». Артист также подверг сомнению высказывание ведущего о том, что 10% всех людей на планет рождаются с нетрадиционной ориентацией.