Милонов назвал Бузову опасным гением

Виталий Милонов, российский парламентарий, считает популярную певицу Ольгу Бузову гением, который несет огромную опасность для современной молодежи.

В рамках недавнего телеэфира на НТВ Лера Кудрявцева спросила у депутата, в чем именно заключается вред, который звезда якобы наносит молодому поколению россиян. Народный избранник коротко заявил, что «она поет».

Ведущая поспешила возразить депутату, заявив, что Бузова смогла сделать невероятную карьеру в качестве исполнительницы и сейчас ей удается зарабатывать большие деньги. Милонов ответил, что именно поэтому он считает певицу гением, так как все никак не может понять, на чем именно она зарабатывает деньги.