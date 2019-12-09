Гинеколог тайком снимал на видео своих пациенток на спрятанную в очках камеру

В Великобритании был задержан 49-летний гинеколог Джомо Матурин, снимающий на скрытую камеру своих ничего не подозревающих пациенток.

Узнать о произошедшем удалось благодаря студентке, проходящей практику у Матурина. Как оказалось, в 2016 году гинеколог предложил девушке помощь в учебе. В скором времени они также вступили в интимные отношения, продлившиеся около двух лет.

В 2018 году девушка случайно нашла на компьютере гинеколога интимные видео со своим участием. Матурин начал угрожать ей убийством и распространением видео. Из страха девушка не сообщила в полицию и продолжила отношения с врачом, но в начале 2019 года не выдержала и поделилась произошедшим с подругой-однокурсницей.

Девушки отправились в правоохранительные органы и обо всё рассказали. В ходе расследования у гинеколога было найдено около сотни видеозаписей и 15 фотографий со своими пациентками. Выяснилось, что съемка проводилась при помощи встроенной в очки видеокамеры.

5 декабря Матурну был вынесен приговор в виде 14 месяцев тюремного заключения.